2018-08-11T21:00:55+03:00
В мире

Эрдоган заявил, что Турция готова вести торговлю с Россией в национальных валютах

По словам турецкого президента, Анкара планирует вести такие торговые отношения не только Россией, но и с Китаем, Ираном и Украиной
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Турции Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова вести торговлю с Россией и другими странами в национальных валютах.

«Мы уже готовимся вести торговлю в национальных валютах с Китаем, Россией, Ираном, Украиной, на долю которых приходится наибольший объем двусторонней торговли», - сказал Эрдоган на митинге в городе Ризе в субботу, 11 августа.

Он отметил, что если Европа хочет «освободиться из-под давления доллара, то Анкара готова создать аналогичную систему и с ними».

По словам турецкого лидера, Турцию не будет терпеть обстановку, при которой "миру объявлена экономическая война, а на ряд стран оказывается давление угрозой введения санкций". Эрдоган также пригрозил ответом любому, «кто причинит страдание турецкому народу», передает Anadolu Ajansı.

Напомним, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын написал в газете Daily Sabah о том, что Вашингтон может полностью потерять Анкару как союзника. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об увеличении в два раза пошлин на сталь и алюминий из Турции.

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