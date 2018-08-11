Эрдоган заявил, что Турция готова вести торговлю с Россией в национальных валютах
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова вести торговлю с Россией и другими странами в национальных валютах.
«Мы уже готовимся вести торговлю в национальных валютах с Китаем, Россией, Ираном, Украиной, на долю которых приходится наибольший объем двусторонней торговли», - сказал Эрдоган на митинге в городе Ризе в субботу, 11 августа.
Он отметил, что если Европа хочет «освободиться из-под давления доллара, то Анкара готова создать аналогичную систему и с ними».
По словам турецкого лидера, Турцию не будет терпеть обстановку, при которой "миру объявлена экономическая война, а на ряд стран оказывается давление угрозой введения санкций". Эрдоган также пригрозил ответом любому, «кто причинит страдание турецкому народу», передает Anadolu Ajansı.
Напомним, ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын написал в газете Daily Sabah о том, что Вашингтон может полностью потерять Анкару как союзника. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об увеличении в два раза пошлин на сталь и алюминий из Турции.