В МИД Казахстана заявили, что каспийская "пятерка" уладила все вопросы по Каспию
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что страны каспийской "пятерки" - Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан- уладили все вопросы использования Каспия.
«Стороны смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающимся взаимодействия на Каспийском море. Свидетельством этому является выносимый на подписание президентами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», - сообщил Абдрахманов.
Подписание Конвенции, запланированное на саммите 12 августа, он назвал историческим событием.
"Важно отметить, что наряду с проектом также создана договорно-правовая база, состоящая из девяти многосторонних соглашений. Завтра она пополнится семью новыми соглашениями", - добавил глава МИД Казахстана, передает ТАСС.
Напомним, 12 августа, в Актау состоится пятый каспийский саммит с участием лидеров России, Казахстана, Туркменистана, Ирана, Азербайджана. В преддверии мероприятия прошла встреча глав МИД каспийских государств, где было рассмотрено завершение подготовки к переговорам на высшем уровне.