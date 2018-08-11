В МИД Казахстана заявили, что каспийская "пятерка" уладила все вопросы по Каспию

СЕГОДНЯ 21:56 2018-08-11T21:56:59+03:00

По словам министра иностранных дел Казахстана, свидетельством этому является выносимый на подписание проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря

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Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что страны каспийской "пятерки" - Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан- уладили все вопросы использования Каспия.

«Стороны смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающимся взаимодействия на Каспийском море. Свидетельством этому является выносимый на подписание президентами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», - сообщил Абдрахманов.

Подписание Конвенции, запланированное на саммите 12 августа, он назвал историческим событием.

"Важно отметить, что наряду с проектом также создана договорно-правовая база, состоящая из девяти многосторонних соглашений. Завтра она пополнится семью новыми соглашениями", - добавил глава МИД Казахстана, передает ТАСС.

Напомним, 12 августа, в Актау состоится пятый каспийский саммит с участием лидеров России, Казахстана, Туркменистана, Ирана, Азербайджана. В преддверии мероприятия прошла встреча глав МИД каспийских государств, где было рассмотрено завершение подготовки к переговорам на высшем уровне.