2018-08-11T21:56:59+03:00
В мире

В МИД Казахстана заявили, что каспийская "пятерка" уладила все вопросы по Каспию

По словам министра иностранных дел Казахстана, свидетельством этому является выносимый на подписание проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Фото: Александр Щербак/ТАССМинистр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Изменить размер текста:

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что страны каспийской "пятерки" - Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан- уладили все вопросы использования Каспия.

«Стороны смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающимся взаимодействия на Каспийском море. Свидетельством этому является выносимый на подписание президентами проект Конвенции о правовом статусе Каспийского моря», - сообщил Абдрахманов.

Подписание Конвенции, запланированное на саммите 12 августа, он назвал историческим событием.

"Важно отметить, что наряду с проектом также создана договорно-правовая база, состоящая из девяти многосторонних соглашений. Завтра она пополнится семью новыми соглашениями", - добавил глава МИД Казахстана, передает ТАСС.

Напомним, 12 августа, в Актау состоится пятый каспийский саммит с участием лидеров России, Казахстана, Туркменистана, Ирана, Азербайджана. В преддверии мероприятия прошла встреча глав МИД каспийских государств, где было рассмотрено завершение подготовки к переговорам на высшем уровне.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эстонские военные так и не нашли фрагменты ошибочно выпущенной ракеты
Эрдоган заявил, что Турция готова вести торговлю с Россией в национальных валютах
"Спартак" выиграл у "Анжи" 1:0 в матче чемпионата России
Бывшая сотрудница Белого дома рассказала, что Трамп проглотил секретный документ
«Не поеду, какой бы гонорар ни предлагали»: Лайма Вайкуле отказалась выступать в Крыму
В Крым прибыла делегация из Японии
Москалькова попросила украинскую коллегу выяснить ситуацию с экипажем "Механика Погодина"
Матч Спартак - Анжи: первая половина матча завершилась вничью 0:0
Лавров: специальных встреч Путина на саммите в Актау не запланировано
В Германии усомнились в обоснованности санкций США в отношении России
Генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело из-за действий жандармов на митинге в Бухаресте
Матч Спартак - Анжи: Новосельцев и Савичев попали в стартовый состав "Анжи" на игру в Москве
Трамп назвал экс-главу ФБР Коми и его бывших сотрудников "клоунами и неудачниками"