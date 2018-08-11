Помпео обсудил с главой МИД Канады дипломатический конфликт Оттавы и Эр-Рияда

СЕГОДНЯ 22:37 2018-08-11T22:38:12+03:00

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Госсекретарь США Майкл Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Стороны обсудили дипломатический конфликт между Оттавой и Эр-Риядом, а также ситуацию в Иране и на Украине. Об этом заявила глва пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, передает ТАСС.

Напомним, 3 августа министерство иностранных дел Канады выразило обеспокоенность по поводу задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии, а также потребовало освободить их. В ответ на это требование внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии сообщило, что заявление Оттавы "представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства". Кроме того, в Эр-Рияде считают, что позиция Канады "противоречит основам международного права".

После этого Саудовская Аравия отозвала своего посла, а канадского посла объявила персоной нон грата. Кроме того, были приостановлены торговые и финансовые операции, а также медицинские программы с канадской стороной. Саудовское ведомство дало послу сутки на то, чтобы покинуть страну.