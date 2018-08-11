Ущерб от засухи в Германии превысил 1 млрд евро
Сильная жара и вызванная ею засуха в Германии привели сельскохозяйственную отрасль страны к ущербу более одного миллиарда евро.
Как сообщает агентство DPA со ссылкой на сведения местных властей, больше всех пострадала федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Ущерб фермеров в этом регионе составляет 422 млн евро. Сельскохозяйственный сектор Саксонии потерял 308 млн евро, а феремеры Саксонии-Анхальт - 237 млн евро. Власти этих земель представят отчеты по этому вопросу на встрече с федеральными властями, запланированной в Берлине на 13 августа.
Напомним, больше месяца в Германии наблюдалась рекордная жара. Начавшаяся затем засуха нанесла большой ущерб по сельхозпроизводителям. Больше всего пострадали производители зерновых, заводчики скота и владельцы древесных питомников. По словам главы Германского союза фермеров Йоахима Руквида, сельскохозяйственному сектору нужен 1 млрд евро от федеральных властей.
Кабмин Германии сможет выделить средства после официального прогноза по объемам урожая, который ожидается только во второй половине августа.