Ущерб от засухи в Германии превысил 1 млрд евро

СЕГОДНЯ 22:51 2018-08-11T22:51:04+03:00

В Германии больше месяца держалась жара, а затем началась засуха Фото: REUTERS

Кабмин может выделить средства после официального прогноза по объемам урожая

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Сильная жара и вызванная ею засуха в Германии привели сельскохозяйственную отрасль страны к ущербу более одного миллиарда евро.

Как сообщает агентство DPA со ссылкой на сведения местных властей, больше всех пострадала федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн. Ущерб фермеров в этом регионе составляет 422 млн евро. Сельскохозяйственный сектор Саксонии потерял 308 млн евро, а феремеры Саксонии-Анхальт - 237 млн евро. Власти этих земель представят отчеты по этому вопросу на встрече с федеральными властями, запланированной в Берлине на 13 августа.

Напомним, больше месяца в Германии наблюдалась рекордная жара. Начавшаяся затем засуха нанесла большой ущерб по сельхозпроизводителям. Больше всего пострадали производители зерновых, заводчики скота и владельцы древесных питомников. По словам главы Германского союза фермеров Йоахима Руквида, сельскохозяйственному сектору нужен 1 млрд евро от федеральных властей.

Кабмин Германии сможет выделить средства после официального прогноза по объемам урожая, который ожидается только во второй половине августа.