Шойгу: Армейские международные игры превратились в праздник мирного оружия
Армейские международные игры – 2018 завершились, абсолютную и безоговорочную победу одержала команда Вооруженных сил России. Наши военнослужащие завоевали 19 золотых, пять серебряных и две бронзовых медали
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, вручив Кубок победителям, поблагодарил всех участников и судей, «которые честно и справедливо в семи странах мира судили эти уникальные соревнования».
Соревнования по танковому биатлону. Танк команды РоссииФото: REUTERS
Фото: REUTERS
«Думали ли мы, когда начинали и хотели показать всему миру, на что способны наши ребята, на что способны наши конструкторы, оборонная промышленность, что все это превратится в замечательный праздник мирного оружия. Конечно, не думали, но мечтали. Мечты сбываются», - сказал он.
Соревнования по танковому биатлону. Команда КитаяФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Глава Минобороны России отметил, что Армейские международные игры смотрят десятки миллионов людей по всему миру, они смотрят на «этих замечательных парней, которые показывают свое мастерство».
«Смотрят и понимают – с этими ребятами лучше не связываться. Смотрят и понимают, что техника, на которой они воюют, совершенна и они владеют этой техникой в совершенстве», - приводит слова Сергея Шойгу ТАСС.
Он также поблагодарил своих зарубежных «коллег-министров, которые нашли возможность приехать как на открытие этих Игр, так и на церемонию закрытия».
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выступает на открытии Армейских международных игр – 2018Фото: REUTERS
Фото: REUTERS
Завершая свою речь, генерал российской армии назвал завершившиеся соревнования праздником мужества, доблести и достоинства, праздником настоящих мужчин.
Как писал сайт kp.ru, IV Армейские международные игры, которые прошли на территории семи государств, открылись в подмосковном парке «Патриот». В них принимали участие 189 команд из 32 стран – даже больше, чем ожидалось.