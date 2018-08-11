2018-08-12T00:18:14+03:00
Политика

Шойгу: Армейские международные игры превратились в праздник мирного оружия

Министр обороны России поблагодарил всех участников и вручил Кубок победителям – команде Вооруженных сил РФ [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Москве завершились Армейские международные игрыВ Москве завершились Армейские международные игрыФото: REUTERS
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Армейские международные игры – 2018 завершились, абсолютную и безоговорочную победу одержала команда Вооруженных сил России. Наши военнослужащие завоевали 19 золотых, пять серебряных и две бронзовых медали

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, вручив Кубок победителям, поблагодарил всех участников и судей, «которые честно и справедливо в семи странах мира судили эти уникальные соревнования».

Соревнования по танковому биатлону. Танк команды России Фото: REUTERS

Соревнования по танковому биатлону. Танк команды РоссииФото: REUTERS

Фото: REUTERS

«Думали ли мы, когда начинали и хотели показать всему миру, на что способны наши ребята, на что способны наши конструкторы, оборонная промышленность, что все это превратится в замечательный праздник мирного оружия. Конечно, не думали, но мечтали. Мечты сбываются», - сказал он.

Соревнования по танковому биатлону. Команда Китая Фото: REUTERS

Соревнования по танковому биатлону. Команда КитаяФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Глава Минобороны России отметил, что Армейские международные игры смотрят десятки миллионов людей по всему миру, они смотрят на «этих замечательных парней, которые показывают свое мастерство».

«Смотрят и понимают – с этими ребятами лучше не связываться. Смотрят и понимают, что техника, на которой они воюют, совершенна и они владеют этой техникой в совершенстве», - приводит слова Сергея Шойгу ТАСС.

Он также поблагодарил своих зарубежных «коллег-министров, которые нашли возможность приехать как на открытие этих Игр, так и на церемонию закрытия».

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выступает на открытии Армейских международных игр – 2018 Фото: REUTERS

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выступает на открытии Армейских международных игр – 2018Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Завершая свою речь, генерал российской армии назвал завершившиеся соревнования праздником мужества, доблести и достоинства, праздником настоящих мужчин.

Как писал сайт kp.ru, IV Армейские международные игры, которые прошли на территории семи государств, открылись в подмосковном парке «Патриот». В них принимали участие 189 команд из 32 стран – даже больше, чем ожидалось.

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