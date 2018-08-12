Эмир Кустурица посвятил песню «Команданте» Сергею Шойгу

СЕГОДНЯ 03:42 2018-08-12T03:53:58+03:00

Об этом режиссер и музыкант объявил на церемонии закрытия Армейских международных игр, назвав главу Минобороны России своим другом [видео]

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Знаменитый сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица, в 2016 году получивший Орден Дружбы из рук президента России, выступил на церемонии закрытия Армейских международных игр – 2018.

Вместе со своей группой The No Smoking Orchestra он исполнил песню «Команданте», которую он посвятил министру обороны России, генералу армии Сергею Шойгу.

«Песня «Команданте» посвящена моему другу Сергею Шойгу», - сказал Кустурица по-русски.

Команданте Эмир Кустурица и его группа The No Smoking Orchestra .

Режиссер отметил, что «много раз в жизни видел, как люди стреляют и людей убивают».

«Благодаря моему другу Сергею Кужугетовичу Шойгу сделана олимпиада, где стреляют и не убивают», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в завершившихся 11 августа Армейских международных играх абсолютную и безоговорочную победу одержала команда Вооруженных сил России. Наши военнослужащие завоевали 19 золотых, пять серебряных и две бронзовых медали.

Вручая Кубок победителям, Сергей Шойгу сказал, что эти состязания превратились в «замечательный праздник мирного оружия».