Эмир Кустурица посвятил песню «Команданте» Сергею Шойгу
Знаменитый сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица, в 2016 году получивший Орден Дружбы из рук президента России, выступил на церемонии закрытия Армейских международных игр – 2018.
Вместе со своей группой The No Smoking Orchestra он исполнил песню «Команданте», которую он посвятил министру обороны России, генералу армии Сергею Шойгу.
«Песня «Команданте» посвящена моему другу Сергею Шойгу», - сказал Кустурица по-русски.
Команданте Эмир Кустурица и его группа The No Smoking Orchestra .
Режиссер отметил, что «много раз в жизни видел, как люди стреляют и людей убивают».
«Благодаря моему другу Сергею Кужугетовичу Шойгу сделана олимпиада, где стреляют и не убивают», - приводит его слова РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в завершившихся 11 августа Армейских международных играх абсолютную и безоговорочную победу одержала команда Вооруженных сил России. Наши военнослужащие завоевали 19 золотых, пять серебряных и две бронзовых медали.
Вручая Кубок победителям, Сергей Шойгу сказал, что эти состязания превратились в «замечательный праздник мирного оружия».