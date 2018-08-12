При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали двое взрослых и ребенок

СЕГОДНЯ 04:58 2018-08-12T05:10:24+03:00

Огонь вспыхнул в 12-этажном жилом доме на улице Милашенкова, его уже потушили

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В ночь на воскресенье в одной из жилых многоэтажек на северо-востоке Москвы вспыхнул пожар, из-за которого пострадали три человека – двое взрослых и пятилетний ребенок.

Об этом рассказал ТАСС источник в экстренных службах города. Он уточнил, что возгорание произошло в квартире дома №12 по улице Милашенкова, причем площадь пожара составила всего четыре квадратных метра.

К этому часу огонь уже потушили. Причины возгорания выясняются.

Буквально два дня назад – в ночь на пятницу, 10 августа, столичные огнеборцы тушили крупный пожар в пятиэтажке по адресу: улица 3-я Хорошёвская, 7. Пламя, вспыхнувшее в квартире на пятом этаже, перекинулось на крышу и охватило площадь в 400 квадратных метров. Тогда из дома пришлось эвакуировать жильцов, но двух человек спасти не удалось. Их тела пожарные нашли в сгоревшей квартире.