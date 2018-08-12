Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол

СЕГОДНЯ 05:30 2018-08-12T05:46:06+03:00

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Печальная весть пришла из Лондона. Умер британский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол. Он не дожил до своего дня рождения всего несколько дней: 17 августа ему бы исполнилось 86 лет.

О смерти выдающегося литератора индийского происхождения, автора более 30 книг, сообщила британская телерадиовещательная корпорация ВВС со ссылкой на его семью. Он скончался у себя дома, в окружении родных и близких.

Вдова писателя говорит, что Найпол был «гигантом во всем, чего достиг», прожил жизнь, полную удивительного творчества, и умер в окружении тех, кого любил.

СПРАВКА «КП»

Видиадхар Сураджпрасад Найпол родился 17 августа 1932 года в маленьком городе Чагуанас на островах Тринидад, которые в то время были британской колонией. Его отец Сиперсад Найпол был журналистом и писал рассказы для местного издания, а деды и прадеды работали на плантациях сахарного тростника.

В семье Найполов говорили только на английском языке. Видиадхар поступил в престижный Королевский колледж, а в 16 лет выиграл государственную стипендию на обучение за границей и поступил в Оксфордский университет, где в 1953 году получил степень бакалавра искусств.

Самыми известными его произведениями считаются романы «Дома для мистера Бисваса» и «Территория тьмы». В 1971 году Найпол получил Букеровскую премию за роман «В подвешенном состоянии», в 1993 году стал первым лауреатом Литературной премии Дэвида Коэна, а в 2001 году удостоился Нобелевской премии за «непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято».