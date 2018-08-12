Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол
Печальная весть пришла из Лондона. Умер британский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол. Он не дожил до своего дня рождения всего несколько дней: 17 августа ему бы исполнилось 86 лет.
О смерти выдающегося литератора индийского происхождения, автора более 30 книг, сообщила британская телерадиовещательная корпорация ВВС со ссылкой на его семью. Он скончался у себя дома, в окружении родных и близких.
Вдова писателя говорит, что Найпол был «гигантом во всем, чего достиг», прожил жизнь, полную удивительного творчества, и умер в окружении тех, кого любил.
СПРАВКА «КП»
Видиадхар Сураджпрасад Найпол родился 17 августа 1932 года в маленьком городе Чагуанас на островах Тринидад, которые в то время были британской колонией. Его отец Сиперсад Найпол был журналистом и писал рассказы для местного издания, а деды и прадеды работали на плантациях сахарного тростника.
В семье Найполов говорили только на английском языке. Видиадхар поступил в престижный Королевский колледж, а в 16 лет выиграл государственную стипендию на обучение за границей и поступил в Оксфордский университет, где в 1953 году получил степень бакалавра искусств.
Самыми известными его произведениями считаются романы «Дома для мистера Бисваса» и «Территория тьмы». В 1971 году Найпол получил Букеровскую премию за роман «В подвешенном состоянии», в 1993 году стал первым лауреатом Литературной премии Дэвида Коэна, а в 2001 году удостоился Нобелевской премии за «непреклонную честность, что заставляет нас задуматься над фактами, которые обсуждать обычно не принято».