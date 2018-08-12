2018-08-12T06:21:32+03:00
В мире

«Она жалкая»: Трамп высказался о бывшей помощнице, рассказавшей, как он съел бумажку

Экс-сотрудница Белого дома в своей книге воспоминаний написала, что президент США при ней проглотил некий секретный документ [видео]
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Дональд Трамп и его экс-помощница Омароса Манигол-Ньюман, которая в своей новой книге воспоминаний рассказала, как ее бывший шеф съел секретный документДональд Трамп и его экс-помощница Омароса Манигол-Ньюман, которая в своей новой книге воспоминаний рассказала, как ее бывший шеф съел секретный документФото: REUTERS
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После того, как в прессе появились выдержки из книги экс-сотрудницы Белого дома Омаросы Манигол-Ньюман, где она поведала миру о том, как её бывший шеф Дональд Трамп при ней съел некий секретный документ, всем стало интересно, правда ли это, и что президент США думает об авторе этого произведения.

Когда американский лидер появился на митинге байкеров в Бедминстере (штат Нью-Джерси), без этих вопросов тоже не обошлось. Правда, сначала Трамп спросил мотоциклистов, что они думают о СМИ, а потом собравшиеся поинтересовались его мнением об Омаросе Манигол-Ньюман и ее книге.

«Жалкая. Она жалкая», - сказал Трамп.

Дональд Трамп об Омаросе Манигол-Ньюман: Она жалкая .Президент США весьма резко высказался в адрес бывшего директора по коммуникациям одного из управлений Белого дома

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