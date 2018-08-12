2018-08-12T07:04:10+03:00
В мире

Канадскому стрелку из Фредериктона предъявлены обвинения в убийстве четырех человек

Мужчина, которого полицейские ранили при задержании, пока остается в больнице
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Горожане несут цветы к месту, где погибли два сотрудника полиции и двое гражданскихГорожане несут цветы к месту, где погибли два сотрудника полиции и двое гражданскихФото: REUTERS
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Полиция предъявила обвинения мужчине, подозреваемому в стрельбе по людям в канадском городе Фредериктон и убийстве четырех человек – двух полицейских и двух гражданских.

Как писал сайт kp.ru, выстрелы раздались ранним утром в пятницу в спальном районе Бруксайд на севере Фредериктона. Когда патрульные прибыли по вызову, они обнаружили на улице тела двух погибших. Преступник открыл огонь по офицерам полиции и был ранен в перестрелке, сейчас он находится в больнице.

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