Канадскому стрелку из Фредериктона предъявлены обвинения в убийстве четырех человек

СЕГОДНЯ 07:04 2018-08-12T07:04:10+03:00

Горожане несут цветы к месту, где погибли два сотрудника полиции и двое гражданских Фото: REUTERS

Мужчина, которого полицейские ранили при задержании, пока остается в больнице

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Полиция предъявила обвинения мужчине, подозреваемому в стрельбе по людям в канадском городе Фредериктон и убийстве четырех человек – двух полицейских и двух гражданских.

Как писал сайт kp.ru, выстрелы раздались ранним утром в пятницу в спальном районе Бруксайд на севере Фредериктона. Когда патрульные прибыли по вызову, они обнаружили на улице тела двух погибших. Преступник открыл огонь по офицерам полиции и был ранен в перестрелке, сейчас он находится в больнице.