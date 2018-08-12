Погода в Москве 12 августа: Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь

СЕГОДНЯ 07:22 2018-08-12T07:22:55+03:00

Температура воздуха в Москве и области составит от 25 до 30 градусов

Изменить размер текста: A A

Погода в Москве 12 августа будет переменнооблачной, местами возможен неольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Температура в Москве 28…30 градусов, по области 25…30 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. Ночью в столичном регионе местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха в Москве опустится до 12...14 градусов, в центре города — до 16...18 градусов. По области от 9 до 14 градусов выше нуля. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

После жарких выходных в начале недели москвичей ожидает небольшое похолодание: в понедельник и во вторник дневные температуры в столице установятся на уровне 22-25 градусов тепла. Пр этом, по данным синоптиков, обойдется без осадков.