2018-08-12T08:40:59+03:00
Общество

ФСИН опровергла информацию о том, что Сенцов покинул колонию и вылетел из Салехарда

В ведомстве подтвердили, что осужденный за терроризм украинский режиссер остается в колонии №8 в Лабытнанги
Денис СУХОВ
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Заключенный Олег Сенцов. Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав человека в РФЗаключенный Олег Сенцов. Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав человека в РФ
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Федеральная служба исполнения наказаний опровергла информацию о том, что осужденный в РФ за терроризм украинский режиссер Олег Сенцов якобы покинул колонию №8 в Лабытнанги.

«Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности». - говорится в заявлении ведомства.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов покинул колонию и вылетел из Салехарда.

Как сообщал сайт «КП», в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в террористической деятельности. Сообщники режиссера получили от 7 до 10 лет заключения.

По данным следствия, весной 2014 года Сенцов с группой единомышленников совершил в Крыму два теракта: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России» в Симферополе. Кроме того, они намеревались взорвать памятник Ленину.

В мае этого года Сенцов объявил голодовку. За его состоянием постоянно наблюдают медицинские работники исправительного учреждения, а также врачи лабытнангской городской больницы.

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