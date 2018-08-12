Новый митинг в Бухаресте собрал 25 тысяч человек и прошел без инцидентов

СЕГОДНЯ 08:44 2018-08-12T09:03:01+03:00

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Вторая антиправительственная акция в Бухаресте прошла без неприятных инцидентов, потасовок и слезоточивого газа с водометами, сообщает агентство Agerpres. По информации румынских журналистов в разгар манифестации на площади Победы насчитывалось свыше 25 тысяч человек – в четыре раза меньше, чем минувшей ночью, когда там собралось около ста тысяч протестующих.

К субботнему митингу обе стороны готовились основательно. Демонстранты пришли к штаб-квартире кабинета министров с флагами, причем не только с румынскими, барабанами и вувузелами, самодельными плакатами и запасом бутербродов. Организаторы акции перед её началом объявили, что будут садиться на асфальт при каждой попытке жандармов их атаковать. К счастью, в этот раз обошлось без стычек.

В субботу участники антиправительственной акции решили просто сидеть на асфальтеФото: REUTERS

А городские стражи порядка, наученные горьким опытом прошлой ночи, перекрыли движение на прилегающих к площади улицах и выставили полицейское оцепление, там же на всякий случай дежурили машины «Скорой помощи». Медики, кстати пригодились: 12 участникам во время митинга стало плохо, двоих из них отвезли в больницу.

Только один демонстрант попытался прорваться через оцепление, его задержали. Манифестанты пошумели, высказали свою гражданскую позицию и вскоре после 23:00 (время совпадает с московским) разошлись по домам.

Митинг на бухарестской площади Победы 11 августа завершился примерно за час до полуночиФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru писал о событиях минувшей ночи в Бухаресте, где в стычках протестующих и силовиков пострадали порядка 450 человек, в том числе 35 жандармов. Действия жандармерии осудили президент и премьер Румынии, генпрокуратура страны начала уголовное разбирательство.

Напомним, участники акции требуют распустить действующее правительство и провести досрочные выборы. Собственно, у протестующих около двух десятков требований: люди недовольны пенсионной реформой, налоговой системой и программой социальной помощи. Активисты настаивают на избрании правительства технократов и создании однопалатного парламента. Кроме того, румыны хотят иметь работу и жить в достатке, поэтому требуют развития экономики, малого бизнеса и сельского хозяйства.