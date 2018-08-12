Защитник "Спартака" Боккетти пропустит неделю из-за травмы

СЕГОДНЯ 09:03 2018-08-12T09:03:09+03:00

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Защитник футбольного клуба "Спартак" Москва Сальваторе Боккетти примерно через неделю должен вернуться в строй после травмы ноги. Повреждение он получил во время поединка против клуба ПАОК.

- С ногой все нормально. должен через неделю восстановиться, - приводит слова Боккетти ТАСС.

Напомним, что в матче 3 тура чемпионата России футболисты "Спартака" выиграли 1:0 у "Анжи". А до этого 8 августа уступили на выезде со счетом 2:3 ПАОКу, а 14 числа у москвичей - ответный поединок с греческой командой.