2018-08-12T09:32:08+03:00
В мире

Не менее десяти человек пострадали при стрельбе в Манчестере

Полиция продолжает расследование инцидента, район места происшествия патрулируют усиленные наряды правоохранителей
Денис СУХОВ
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Фото: twitter.com/gmpoliceФото: twitter.com/gmpolice
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По меньшей мере десять человек пострадали в результате стрельбы в одном из районов британского Манчестера. Об этом сообщают местные правоохранители.

По данным полиции, инцидент произошел в южной части города в районе Мосс Сайд около 2:30 по местному времени (4:30 мск). Прибывшие по вызову полицейские обнаружили на месте пострадавших с огнестрельными ранениями. За несколько часов до стрельбы в этой части города проходил карнавал, улицы оставались многолюдными вплоть до глубокой ночи.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и лицо, ответственное за нападение. В ближайшие дни окрестности места происшествия будут патрулировать усиленные наряды полиции.

В свою очередь местные СМИ напоминают, что Мосс Сайд в течение многих лет остается не самым благополучным районом Манчестера и «славится» своими торговцами оружием и наркотиками.

Все пострадавшие в результате стрельбы были госпитализированы. Отмечается, что большинство их ранений не опасны и не представляют угрозы для жизни.

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