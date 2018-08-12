Мадуро заявил, что часть организаторов покушения на него скрылась в Перу

СЕГОДНЯ 10:07 2018-08-12T10:07:36+03:00

На параде в Каракасе 4 августа президента Венесуэлы пытались убить с помощью трех дронов, начиненных взрывчаткой

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Часть организаторов покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро скрылась в Перу, где пытается найти убежище. Об этом заявил сам глава Боливарианской республики.

«Часть преступников, террористов, направились в Перу, пытаясь спрятаться и найти какую-либо защиту. Я призываю власти Перу поймать их и выдать», - заявил Мадуров эфире национального телевидения.

По его словам, соответствующие контакты с перуанскими властями уже ведутся по линии МИД.

Напомним, 4 августа во время парада в День Боливарианской гвардии в Каракасе Мадуро попытались убить с помощью трех дронов, начиненных взрывчаткой. В результате ранения получили семь военнослужащих, сам президент Венесуэлы не пострадал.

Ранее Мадуро обвинил в нападении руководство Колумбии и венесуэльскую оппозицию. Также он заявил, что часть организаторов покушения находится на территории США. По словам президента, один из дронов якобы активировали из Майами.

«Несмотря на все противоречия с (президентом США Дональдом) Трампом, я не верю, что он будет защищать убийц в своей стране», - добавил по этому поводу Мадуро.

В настоящее время в расследовании дела о покушении фигурируют 25 человек, девять из которых арестованы. При этом сразу после атаки ответственность за нападение взяла на себя венесуэльская оппозиционная группировка «Фланелевые солдаты». Кроме того, 8 августа в причастности к организации покушения признался экс-глава муниципальной полиции Венесуэлы и оппозиционер Сальваторе Луккезе.