2018-08-12T11:06:25+03:00
В мире

Associated Press назвало имя угонщика самолета в Сиэтле

Ранее 29-летний служащий авиакомпании Horizon Air угнал пассажирский самолет Bombardier Q400
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Угнанный Bombardier Q400Угнанный Bombardier Q400Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Угон самолета из международного аэропорта Сиэтл-Такома совершил 29-летний Ричард Расселл, который был сотрудником авиакомпании Horizon Air около трех с половиной лет.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на правоохраниельные органы. Ранее имя угонщика не называлось. Отмечается, что Рассел родом из города Уасилла, штат Аляска. Позже он перебрался в Самнер в штате Вашингтон. Согласно данным его аккаунтов в социальных сетях, в 2012 году молодой человек вступил в брак.

Рассел входил в состав наземного персонала Horizon Air, его обязанности включали транспортировку багажа и буксировку самолетов. Таким образом, угонщик имел доступ в закрытые зоны аэропорта и на летное поле, однако лицензией пилота не обладал.

Напомним, в пятницу, 10 августа, Рассел угнал из аэропорта Сиэтла небольшой пассажирский самолет Bombardier Q400, принадлежащий местной компании Horizon Air. Никого, кроме самого угонщика, на борту воздушного судна не было. Сразу после взлета Рассел попытался выполнять фигуры высшего пилотажа, в погоню за лайнером отправились два истребителя F-15 ВВС США.

Правоохранительные органы уверены, что инцидент никак не связан с терроризмом: вероятным мотивом Рассела было желание свести счеты с жизнью. В разговоре с диспетчером молодой человек называл себя «сломленным парнем» и просил прощения у тех, кто будет за него беспокоиться.

Мужчина угнал пассажирский самолет в США.На видео очевидцев попал момент преследования лайнера истребителями F-15

Диспетчеры пытались помочь Расселу посадить самолет, но, по всей видимости, последнему не удалось справиться с управлением. После череды опасных маневров лайнер рухнул в районе острова Кетрон в заливе Пьюджет.

Видео с места крушения угнанного в США пассажирского самолета.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Рады призвал лишать гражданства украинцев с российскими паспортами
Жертвами крупного ДТП в Китае стали девять человек, трое пострадали
МОК задумался над тем, чтобы исключить хоккей из Олимпиады 2022 года
Мадуро заявил, что часть организаторов покушения на него скрылась в Перу
Не менее десяти человек пострадали при стрельбе в Манчестере
Американский конгрессмен объяснил события в Шарлотсвилле российским вмешательством
Защитник "Спартака" Боккетти пропустит неделю из-за травмы
Новый митинг в Бухаресте собрал 25 тысяч человек и прошел без инцидентов
ФСИН опровергла информацию о том, что Сенцов покинул колонию и вылетел из Салехарда
Министерство обороны РФ опубликовало приказ Сталина бомбить Берлин в августе 1941 года
Волкер: Россия мешает миссии ОБСЕ мониторить границу с Украиной
Погода в Москве 12 августа: Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь
Канадскому стрелку из Фредериктона предъявлены обвинения в убийстве четырех человек
«Жалкая, ничтожная личность»: Трамп высказался о бывшей помощнице, рассказавшей, как он съел бумажку
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали двое взрослых и ребенок
Порошенко сделал три ошибки в первой строчке гимна Украины
Эмир Кустурица посвятил песню «Команданте» Сергею Шойгу
«Перекрутили и раздули»: Директор Лаймы Вайкуле пояснил ее слова о Крыме
В Москве магазинный вор при задержании ранил двух полицейских
Иран объявил, что Россия скоро вернет ему вторую партию обогащенного урана
Москалькова выяснила, как себя чувствует экипаж «Механика Погодина» в Херсоне
Шойгу: Немцам стоит спросить у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы
Российские военные в Сирии сбили очередной дрон боевиков возле авиабазы Хмеймим