Associated Press назвало имя угонщика самолета в Сиэтле

СЕГОДНЯ 11:06 2018-08-12T11:06:25+03:00

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Угон самолета из международного аэропорта Сиэтл-Такома совершил 29-летний Ричард Расселл, который был сотрудником авиакомпании Horizon Air около трех с половиной лет.

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на правоохраниельные органы. Ранее имя угонщика не называлось. Отмечается, что Рассел родом из города Уасилла, штат Аляска. Позже он перебрался в Самнер в штате Вашингтон. Согласно данным его аккаунтов в социальных сетях, в 2012 году молодой человек вступил в брак.

Рассел входил в состав наземного персонала Horizon Air, его обязанности включали транспортировку багажа и буксировку самолетов. Таким образом, угонщик имел доступ в закрытые зоны аэропорта и на летное поле, однако лицензией пилота не обладал.

Напомним, в пятницу, 10 августа, Рассел угнал из аэропорта Сиэтла небольшой пассажирский самолет Bombardier Q400, принадлежащий местной компании Horizon Air. Никого, кроме самого угонщика, на борту воздушного судна не было. Сразу после взлета Рассел попытался выполнять фигуры высшего пилотажа, в погоню за лайнером отправились два истребителя F-15 ВВС США.

Правоохранительные органы уверены, что инцидент никак не связан с терроризмом: вероятным мотивом Рассела было желание свести счеты с жизнью. В разговоре с диспетчером молодой человек называл себя «сломленным парнем» и просил прощения у тех, кто будет за него беспокоиться.

Мужчина угнал пассажирский самолет в США.На видео очевидцев попал момент преследования лайнера истребителями F-15

Диспетчеры пытались помочь Расселу посадить самолет, но, по всей видимости, последнему не удалось справиться с управлением. После череды опасных маневров лайнер рухнул в районе острова Кетрон в заливе Пьюджет.