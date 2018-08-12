2018-08-12T11:28:22+03:00
Политика

Депутат Рады призвал лишать гражданства украинцев с российскими паспортами

По мнению Юрия Березы, решение должно исполняться «без суда и следствия»
Денис СУХОВ
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Депутат Рады призвал лишать гражданства украинцев с российскими паспортамиДепутат Рады призвал лишать гражданства украинцев с российскими паспортами
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Получивших российские паспорта жителей так называемых «временно оккупированных» территорий необходимо «без суда и следствия» лишать украинского гражданства. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза.

«Все, кто отказались от украинского гражданства, схватили российский триколор, они должны быть автоматически лишены украинского паспорта, без суда, без следствия, без ничего. На это даже не нужно тратить время и работы наших судов», - считает депутат.

При этом он уточнил, что спецслужбам следует инициировать расследование в отношении людей, которые получали российские паспорта «сознательно, но скрытно». Также Береза призвал расследовать случаи, когда украинцев «заставляли» выступить против своей страны и принять гражданство РФ.

Напомним, своими «оккупированными территориями» Киев считает российский Крым, а также самопровозглашенные республики Донбасса.

После государственного переворота в Киеве в 2014 году в Крыму состоялся всенародный референдум, по итогам которого полуостров вышел из состава Украины и воссоединился с Россией.

Через некоторое время о независимость провозгласили жители Донбасса, образовавшие Луганскую и Донецкую народные республики. В ответ Киев начал в регионе кровавую военную операцию, которая продолжается до сих пор и уже унесла жизни по меньшей мере 10 тысяч человек.

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