2018-08-12T12:08:28+03:00
Политика

Путин прибыл в Актау для участия в Каспийском саммите

В ходе мероприятия глава российского государства переговоры с коллегами из Казахстана, Ирана, Туркмении и Азербайджана
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин прибыл в казахстанский портовый город Актау для участия в пятом саммите глав каспийских государств.

Сразу после приземления в аэропорту российский лидер отправился в Дворец дружбы, где проведет консультации с коллегами из Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении. По итогам встречи главы государств подпишут совместные документы, проведут пресс-конференцию, после чего прогуляются по набережной Каспийского моря.

Ожидается, что главным итогом саммита станет подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года.

Документ урегулирует вопросы судоходства, сохранения биологических ресурсов, а также торговое сотрудничество между странами региона. В пресс-слежбу Кремля подчеркнули, что многолетняя работа переговорщиков дала результат в виде тщательно подготовленного соглашения, отражающего интересы всех подписантов.

В свою очередь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал предстоящее подписание Конвенции «историческим» событием.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинские военные задержали в Донассе россиянина, снимавшего позиции ВСУ на телефон
Денисова: СБУ не имеет претензий к членам экипажа танкера «Механик Погодин»
NASA благополучно запустило солнечный зонд Parker Solar Probe
Депутат Рады призвал лишать гражданства украинцев с российскими паспортами
Associated Press назвало имя угонщика самолета в Сиэтле
Жертвами крупного ДТП в Китае стали девять человек, трое пострадали
МОК задумался над тем, чтобы исключить хоккей из Олимпиады 2022 года
Мадуро заявил, что часть организаторов покушения на него скрылась в Перу
Не менее десяти человек пострадали при стрельбе в Манчестере
Американский конгрессмен объяснил события в Шарлотсвилле российским вмешательством
Защитник "Спартака" Боккетти пропустит неделю из-за травмы
Новый митинг в Бухаресте собрал 25 тысяч человек и прошел без инцидентов
ФСИН опровергла информацию о том, что Сенцов покинул колонию и вылетел из Салехарда
Министерство обороны РФ опубликовало приказ Сталина бомбить Берлин в августе 1941 года
Волкер: Россия мешает миссии ОБСЕ мониторить границу с Украиной
Погода в Москве 12 августа: Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь
Канадскому стрелку из Фредериктона предъявлены обвинения в убийстве четырех человек
«Жалкая, ничтожная личность»: Трамп высказался о бывшей помощнице, рассказавшей, как он съел бумажку
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали двое взрослых и ребенок
Порошенко сделал три ошибки в первой строчке гимна Украины
Эмир Кустурица посвятил песню «Команданте» Сергею Шойгу
«Перекрутили и раздули»: Директор Лаймы Вайкуле пояснил ее слова о Крыме
В Москве магазинный вор при задержании ранил двух полицейских
Иран объявил, что Россия скоро вернет ему вторую партию обогащенного урана
Москалькова выяснила, как себя чувствует экипаж «Механика Погодина» в Херсоне
Шойгу: Немцам стоит спросить у дедушек, каково это – разговаривать с Россией с позиции силы
Российские военные в Сирии сбили очередной дрон боевиков возле авиабазы Хмеймим