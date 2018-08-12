Путин прибыл в Актау для участия в Каспийском саммите

СЕГОДНЯ 12:08 2018-08-12T12:08:28+03:00

В ходе мероприятия глава российского государства переговоры с коллегами из Казахстана, Ирана, Туркмении и Азербайджана

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в казахстанский портовый город Актау для участия в пятом саммите глав каспийских государств.

Сразу после приземления в аэропорту российский лидер отправился в Дворец дружбы, где проведет консультации с коллегами из Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении. По итогам встречи главы государств подпишут совместные документы, проведут пресс-конференцию, после чего прогуляются по набережной Каспийского моря.

Ожидается, что главным итогом саммита станет подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась с 1996 года.

Документ урегулирует вопросы судоходства, сохранения биологических ресурсов, а также торговое сотрудничество между странами региона. В пресс-слежбу Кремля подчеркнули, что многолетняя работа переговорщиков дала результат в виде тщательно подготовленного соглашения, отражающего интересы всех подписантов.

В свою очередь президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал предстоящее подписание Конвенции «историческим» событием.