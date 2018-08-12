2018-08-12T13:02:42+03:00
Политика

Украинские военные задержали в Донассе россиянина, снимавшего позиции ВСУ на телефон

Где именно задержали гражданина РФ, не уточняется
Денис СУХОВ
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Украинские военные задержали в Донассе россиянина, снимавшего позиции ВСУ на телефонУкраинские военные задержали в Донассе россиянина, снимавшего позиции ВСУ на телефонФото: REUTERS
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Украинские военнослужащие задержали в Донбассе россиянина, который якобы снимал на мобильный телефон позиции киевских силовиков. Об этом сообщила пресс-служба так называемой «Операции объединенных сил» (ООС).

«Вчера, 11.08.2018 года, военнослужащими одной из механизированных бригад из состава объединенных сил задержан мужчина, который осуществлял видеосъемку позиций на свой мобильный телефон. Задержанным оказался гражданин России», - говорится в сообшении на странице ООС в Facebook.

Утверждается, что россиянин прибыл на Украину из Сургута в качестве туриста. На его телефоне обнаружили снимки позиций ВСУ на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Сейчас эти материалы изучают эксперты «соответствующих органов, добавили представители Операции объединенных сил.

Другие подробности инцидента, а также личность и место задержания россиянина не раскрываются.

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