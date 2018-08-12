Силуанов: Доллар становится рисковым инструментом в международной торговле

СЕГОДНЯ 13:26 2018-08-12T13:28:28+03:00

Вице-премьер и министр финансов РФ не исключил перехода на национальные валюты при расчетах с иностранными потребителями российской нефти

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Доллар США теряет свои позиции в качестве надежного инструмента для расчетов в международной торговле. Такое мнение выразил вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов.

В частности, глава Минфина не исключил перехода на национальные валюты в расчетах при торговле нефтью.

«Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой...становится рисковым инструментом для расчетов», - резюмировал Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Вице-премьер также подчеркнул, что правительство не планирует закрывать американские предприятия в России в качестве ответных мер на санкции США, так как в этих компаниях работают наши граждане.

«Мы не планируем в настоящее время каких-либо ограничений, закрытий, как например, взять, и закрыть «Макдональдс»: в этих компаниях работают наши граждане», - добавил Силуанов.

Напомним, ранее Госдепартамент анонсировал введение очередного пакета антироссийских санкций, на это раз в связи с событиями в британском Солбери. Отсутствие доказательств причастности Москвы к инциденту не помешало Вашингтону ввести против России ограничения на основании американского закона о контроле за химическим и биологическим оружием.

Ожидается, что первая часть санкций вступит в силу 22 августа, а вторая — через 90 дней, если Москва не даст гарантии неприменения химоружия и не разрешит наблюдателям ООН посетить интересующие их объекты на территории РФ.