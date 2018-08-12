2018-08-12T13:45:25+03:00
Политика

Путин: Конвенция по Каспию гарантирует мирное развитие региона

Президент РФ заявил о «поистине эпохальном» значении пятого Каспийского саммита, проходящего в казахстанском Актау
Денис СУХОВ
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Путин: Конвенция по Каспию гарантирует мирное развитие регионаПутин: Конвенция по Каспию гарантирует мирное развитие регионаФото: REUTERS
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Саммит каспийских государств (РФ, Иран, Казахстан, Азербайджан, Туркмения) имеет поистине эпохальное значение, так как по его итогам будет подписан исторический для региона документ. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.

«Подготовленная в ходе длившихся более 20 лет переговоров Конвенция о правовом статусе Каспия, закрепляет исключительное право и ответственность наших государств за судьбу Каспийского моря, устанавливает четкие правила его коллективного использования», - заявил российский лидер в ходе саммита, проходящего в казахстанском портовом городе Актау.

По его словам, Конвенция разработана на основе консенсуса и определяет все аспекты взаимодействия государств региона на Каспии.

«Конвенция четко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства, фиксирует принципы военно-политического взаимодействия стран, гарантирует использование Каспия исключительно в мирных целях и неприсутствие на море вооруженных сил внерегиональных держав», - подчеркнул Путин.

Аналогичную оценку значимости документа дал президент Ирана Хасан Роухани. По его словам, Конвенция является очень важным шагом, который исключает появление на Каспии военных баз посторонних государств.

Среди других важных итогов саммита в Актау станет создание особого экономического форума для каспийских государств — такое решение позволит существенно укрепить деловые контакты между региональными игроками.

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