Власти эвакуировали порт Антверпена из-за пожара на складе химикатов

СЕГОДНЯ 14:04 2018-08-12T14:05:51+03:00

По данным местных СМИ, над местом возгорания наблюдается густое облако токсичного дыма

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Власти бельгийского Антверпена эвакуировали городской порт из-за пожара на складе химикатов. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным телерадиокомпании RTL, все суда и предприятия в радиусе 1,8 километров от зоны пожара эвакуированы. Возгорание произошло на складе, заполненном сульфидом никеля. В настоящее время над ним наблюдается густое облако токсичного дыма.

Зона, эвакуированная властями в связи с пожаром. Фото: twitter.com/BZAntwerpen

Городские власти призвали местных жителей и автомобилистов не выходить на улицу, не открывать окна и не пользоваться системами вентиляции.

Тушением склада площадью 6 тысяч квадратных метров занимаются несколько десятков пожарных расчетов, к настоящему времени возгорание удалось в значительной мере локализовать, тем самым снизив опасность химического загрязнения окрестностей.

О причинах возгорания пока не сообщается. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.

Порт Антверпена входит в двадцатку крупнейших в мире и является вторым по величине в Европе.