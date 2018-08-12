2018-08-12T14:26:16+03:00
Политика

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря подписана на саммите в Актау

Работа над документом велась более двадцати лет
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В воскресенье, 12 августа, на саммите в Актау лидеры стран Каспийской пятерки подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Работа над документом, который называют "конституцией" Каспийского моря, велась более двадцати лет - с 1996 года.

По окончании саммита состоялась торжественная церемония, в ходе которой конвенцию подписали президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президенты Казахстана и Ирана Нурсултан Назарбаев и Хасан Роухани.

Документ подразумевает, что основная площадь водной поверхности Каспийского будет в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними странами на основе международного права. По согласованным государствами правилам будет производиться судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов. Отмечается, что во время крупных морских проектов обязательно учитываются вопросы экологии.

Кроме того, конвенция предполагает, что вооруженные силы внерегиональных стран не допускаются на Каспий. Ответственные за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами объявляются члены Каспийской пятерки, передает РИА Новости.

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