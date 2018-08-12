2018-08-12T14:44:54+03:00
Политика

Захарова: санкции США против России не связаны с ситуацией вокруг Крыма

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва будет прорабатывать меры в ответ на односторонние действия Вашингтона
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Антироссийские санкции Соединенных Штатов не связаны с ситуацией вокруг Крыма, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эта идея или этот тезис, который озвучивали очень многие на Западе относительно того, что санкции в отношении России принимаются из-за Крыма, сейчас мы видим, что это абсолютная неправда», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Москва будет прорабатывать меры в ответ на односторонние действия Вашингтона. Кроме того, по словам дипломата, Соединенные Штаты вводят санкции и в отношении других государств, в частности Турции, Ирана, Китая.

«Поэтому все эти рассказы относительно того, что всё началось из-за Крыма, — это всё неправда», — подытожила представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, 8 августа Госдепартамент США объявил, что с 22 августа власти страны введут санкции против России в связи с приписываемым применением химоружия в британском Солсбери.

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