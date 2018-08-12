Журналист рассказал об испытаниях биологического оружия США в Прибалтике

СЕГОДНЯ 15:05 2018-08-12T15:05:05+03:00

По мнению обозревателя Александра Хроленко, вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Восточной Европе связаны с испытаниями биологического оружия США

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Обозреватель Sputnik Латвия Александр Хроленко связал вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Восточной Европе с испытаниями США биологического оружия для третьей мировой войны. Он отметил, что особое место в этой системе отводятся прибалтийским странам, которые становятся основным испытательным полигоном.

В качестве доказательств своей теории Хроленко отмечает, что в июне АЧС была зафиксирована у 165 свиней в Латвии, а затем уничтожили двадцать тысяч животных. В Литве зарегистрирована 41 вспышка АЧС, поэтому фермерам предлагают полностью отказаться от свиноводства.

По мнению журналиста, устойчивость вируса АЧС к условиям северных широт не могло появиться самостоятельно за короткий срок, а могло быть сформирована только в лабораторных условиях.

Напомним, ранее вспышки АЧС были зарегистрированы практически одновременно в Грузии, Украине, Молдавии, Польши, странах Балтии.