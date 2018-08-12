2018-08-12T15:14:58+03:00
Происшествия

На мосту в Румынии сошел с рельсов поезд с биотопливом

В результате происшествия никто не пострадал
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Румынии грузовой поезд сошел с рельсовВ Румынии грузовой поезд сошел с рельсовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В воскресенье, 12 августа, в районе города Крайова румынского уезда Долж сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший биотопливо.

"Поезд из 23 вагонов, перевозивший топливо, двигался по маршруту Слобозия - Куртичи. Локомотив и шесть вагонов поезда №80315, принадлежавший частной компании Grup Feroviar Romn, сошли с рельсов на виадуке Кырча", - сообщила Национальная компания железных дорог Румынии.

Генеральный комиссариат полиции Румынии проинформировал, что в результате происшествия никто не пострадал. При этом на месте инцидента разлилось топливо.

По данным национальной компании, грузовой поезд упал с моста из-за неверных действия машиниста.

"Машинист поезда, принадлежащего частной компании Grup Feroviar Romn, проигнорировал красный сигнал светофора на виадуке Кырча... Состав выехал на железнодорожную линию, которая была закрыта на капитальный ремонт", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Комиссариата полиции уезда Долж Космин Грэдинару заявил, что алкотестер продемонстрировал алкогольное опьянение у машиниста - 0,72 мг/л в выдыхаемом воздухе. Заведено уголовное дело, сотруднику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, передает агентство "Медиафакс".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров заявил о готовности России к новой встрече с представителями США
«Единая Россия» проведет Совместное заседание Генерального совета Партии и Совета руководителей фракций 20 августа
Новая работа Бэнкси пропала менее чем через сутки после появления на улице
Лавров: обвинения США в адрес России из-за дела Скрипалей абсурдны
«Неприятно, но не смертельно»: Силуанов оценил последствия антироссийских санкций США
Во время крушения самолета в Индонезии выжил только двенадцатилетний мальчик
Путин обсудил Сирию с Роухани на полях Каспийского саммита
Журналист рассказал об испытаниях биологического оружия США в Прибалтике
Захарова: санкции США против России не связаны с ситуацией вокруг Крыма
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря подписана на саммите в Актау
Власти эвакуировали порт Антверпена из-за пожара на складе химикатов
Путин: Конвенция по Каспию гарантирует мирное развитие региона
Силуанов: Доллар становится рисковым инструментом в международной торговле
Украинские военные задержали в Донассе россиянина, снимавшего позиции ВСУ на телефон
Денисова: СБУ не имеет претензий к членам экипажа танкера «Механик Погодин»
Путин прибыл в Актау для участия в Каспийском саммите
NASA благополучно запустило солнечный зонд Parker Solar Probe
Депутат Рады призвал лишать гражданства украинцев с российскими паспортами
Associated Press назвало имя угонщика самолета в Сиэтле
Жертвами крупного ДТП в Китае стали девять человек, трое пострадали
МОК задумался над тем, чтобы исключить хоккей из Олимпиады 2022 года
Мадуро заявил, что часть организаторов покушения на него скрылась в Перу