На мосту в Румынии сошел с рельсов поезд с биотопливом

СЕГОДНЯ 15:14 2018-08-12T15:14:58+03:00

В Румынии грузовой поезд сошел с рельсов Фото: REUTERS

В результате происшествия никто не пострадал

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В воскресенье, 12 августа, в районе города Крайова румынского уезда Долж сошел с рельсов грузовой поезд, перевозивший биотопливо.

"Поезд из 23 вагонов, перевозивший топливо, двигался по маршруту Слобозия - Куртичи. Локомотив и шесть вагонов поезда №80315, принадлежавший частной компании Grup Feroviar Romn, сошли с рельсов на виадуке Кырча", - сообщила Национальная компания железных дорог Румынии.

Генеральный комиссариат полиции Румынии проинформировал, что в результате происшествия никто не пострадал. При этом на месте инцидента разлилось топливо.

По данным национальной компании, грузовой поезд упал с моста из-за неверных действия машиниста.

"Машинист поезда, принадлежащего частной компании Grup Feroviar Romn, проигнорировал красный сигнал светофора на виадуке Кырча... Состав выехал на железнодорожную линию, которая была закрыта на капитальный ремонт", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Комиссариата полиции уезда Долж Космин Грэдинару заявил, что алкотестер продемонстрировал алкогольное опьянение у машиниста - 0,72 мг/л в выдыхаемом воздухе. Заведено уголовное дело, сотруднику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, передает агентство "Медиафакс".