Путин обсудил Сирию с Роухани на полях Каспийского саммита
Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани провели двусторонние переговоры на полях Каспийского саммита в казахстанском Актау.
Российский лидер отметил большой объем сотрудничества с Ираном, в том числе по урегулированию таких острых кризисов, как сирийский.
«Хотел бы вас проинформировать, как идут контакты с нашими партнерами по этой сложной проблеме. Хотя наши коллеги в постоянном контакте друг с другом находятся, личные встречи очень важны», - отметил Путин, обращаясь к Роухани.
Ранее глава российского государства прибыл в кахастанский портовый город Актау, где принял участие в саммите «Каспийской пятерки» (Россия, Иран, Туркмения, Казахстан и Азербайджан).
Главным итогом мероприятия стало подписание Конвенции по правовому статусу Каспийского моря — работа над документом велась с 1996 года и, наконец, стороны достигли полного консенсуса.
Документ регулирует вопросы судоходства, использования природных ресурсов, безопасности и военно-политического взаимодействия между странами Каспийского региона.