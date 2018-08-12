2018-08-12T15:18:21+03:00
Политика

Путин обсудил Сирию с Роухани на полях Каспийского саммита

Президент РФ отметил большой объем сотрудничества с исламской республикой
Денис СУХОВ
Поделиться:
Президент России Владимир Путин и глава Ирана Хасан РоуханиПрезидент России Владимир Путин и глава Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани провели двусторонние переговоры на полях Каспийского саммита в казахстанском Актау.

Российский лидер отметил большой объем сотрудничества с Ираном, в том числе по урегулированию таких острых кризисов, как сирийский.

«Хотел бы вас проинформировать, как идут контакты с нашими партнерами по этой сложной проблеме. Хотя наши коллеги в постоянном контакте друг с другом находятся, личные встречи очень важны», - отметил Путин, обращаясь к Роухани.

Ранее глава российского государства прибыл в кахастанский портовый город Актау, где принял участие в саммите «Каспийской пятерки» (Россия, Иран, Туркмения, Казахстан и Азербайджан).

Главным итогом мероприятия стало подписание Конвенции по правовому статусу Каспийского моря — работа над документом велась с 1996 года и, наконец, стороны достигли полного консенсуса.

Документ регулирует вопросы судоходства, использования природных ресурсов, безопасности и военно-политического взаимодействия между странами Каспийского региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лавров заявил о готовности России к новой встрече с представителями США
«Единая Россия» проведет Совместное заседание Генерального совета Партии и Совета руководителей фракций 20 августа
Новая работа Бэнкси пропала менее чем через сутки после появления на улице
Лавров: обвинения США в адрес России из-за дела Скрипалей абсурдны
«Неприятно, но не смертельно»: Силуанов оценил последствия антироссийских санкций США
Во время крушения самолета в Индонезии выжил только двенадцатилетний мальчик
На мосту в Румынии сошел с рельсов поезд с биотопливом
Журналист рассказал об испытаниях биологического оружия США в Прибалтике
Захарова: санкции США против России не связаны с ситуацией вокруг Крыма
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря подписана на саммите в Актау
Власти эвакуировали порт Антверпена из-за пожара на складе химикатов
Путин: Конвенция по Каспию гарантирует мирное развитие региона
Силуанов: Доллар становится рисковым инструментом в международной торговле
Украинские военные задержали в Донассе россиянина, снимавшего позиции ВСУ на телефон
Денисова: СБУ не имеет претензий к членам экипажа танкера «Механик Погодин»
Путин прибыл в Актау для участия в Каспийском саммите
NASA благополучно запустило солнечный зонд Parker Solar Probe
Депутат Рады призвал лишать гражданства украинцев с российскими паспортами
Associated Press назвало имя угонщика самолета в Сиэтле
Жертвами крупного ДТП в Китае стали девять человек, трое пострадали
МОК задумался над тем, чтобы исключить хоккей из Олимпиады 2022 года
Мадуро заявил, что часть организаторов покушения на него скрылась в Перу