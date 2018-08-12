Путин обсудил Сирию с Роухани на полях Каспийского саммита

СЕГОДНЯ 15:18 2018-08-12T15:18:21+03:00

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Президент РФ Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани провели двусторонние переговоры на полях Каспийского саммита в казахстанском Актау.

Российский лидер отметил большой объем сотрудничества с Ираном, в том числе по урегулированию таких острых кризисов, как сирийский.

«Хотел бы вас проинформировать, как идут контакты с нашими партнерами по этой сложной проблеме. Хотя наши коллеги в постоянном контакте друг с другом находятся, личные встречи очень важны», - отметил Путин, обращаясь к Роухани.

Ранее глава российского государства прибыл в кахастанский портовый город Актау, где принял участие в саммите «Каспийской пятерки» (Россия, Иран, Туркмения, Казахстан и Азербайджан).

Главным итогом мероприятия стало подписание Конвенции по правовому статусу Каспийского моря — работа над документом велась с 1996 года и, наконец, стороны достигли полного консенсуса.

Документ регулирует вопросы судоходства, использования природных ресурсов, безопасности и военно-политического взаимодействия между странами Каспийского региона.