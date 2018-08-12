«Неприятно, но не смертельно»: Силуанов оценил последствия антироссийских санкций США

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-12T15:30:46+03:00

По мнению вице-премьера и министра финансов, российская экономика за последние годы хорошо адаптировалась к внешним ограничениям и имеет хороший платежный баланс

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Новые санкции США будут иметь неприятные, но не смертельные последствия для российской экономики. Такое мнение выразил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

«Это, конечно, неприятно, но не смертельно», - оценил Силуанов готовящиеся санкции США в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, российская экономика хорошо адаптировалась в последние годы к внешним ограничениям. Страна имеет крепкий платежный баланс, который позволяе увеличивать золотовалютные резервы.

Также Силуанов не исключает, что в перспективе Россия перейдет на расчеты в национальых валютах со своими торговыми партнерами, так как доллар становится слишком рисковым инструментом.

Напомним, ранее Госдепартамент анонсировал введение очередного пакета антироссийских санкций, на это раз в связи с событиями в британском Солбери. Отсутствие доказательств причастности Москвы к инциденту не помешало Вашингтону ввести против России ограничения на основании американского закона о контроле за химическим и биологическим оружием.

Ожидается, что первая часть санкций вступит в силу 22 августа, а вторая — через 90 дней, если Москва не даст гарантии неприменения химоружия и не разрешит наблюдателям ООН посетить интересующие их объекты на территории РФ.