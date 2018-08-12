Лавров: обвинения США в адрес России из-за дела Скрипалей абсурдны

СЕГОДНЯ 15:34 2018-08-12T15:34:40+03:00

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В воскресенье, 12 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал абсурдными обвинения властей США в адрес РФ из-за инцидента в Солсбери.

"Что касается неприятия последнего акта, который опубликовал госдеп, думаю, все, кто хоть мало-мальски знаком с так называемым делом Скрипалей, понимают всю абсурдность заявления, которое содержится в официальном документе госдепартамента о том, что США установили, что именно Россия виновна в инциденте в Солсбери", — сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов после пятого каспийского саммита в Актау, передает РИА Новости.

Напомним, 8 августа Госдепартамент США объявил, что с 22 августа власти страны введут новых санкциях в отношении России из-за якобы использования ею химического оружия в британском Солсбери. Инцидент произошел 4 марта, когда, по утверждениям британских властей, были отравлены работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это происшествие спровоцировало крупный международный скандал. Россия категорически отрицает обвинения в причастности к инциденту. США тогда выслали из страны 60 российских дипломатов.