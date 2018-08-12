2018-08-12T16:30:27+03:00
Политика

«Единая Россия» проведет Совместное заседание Генерального совета Партии и Совета руководителей фракций 20 августа

В ходе Заседания будут обобщены предложения регионов по совершенствованию пенсионного законопроекта
Александр ТИХОНОВ
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Решение о проведении Заседания было принято руководящей партией в пятницу 10 августа. Целью Заседания является подведение итогов муниципальных и региональных дискуссий по вопросу совершенствования пенсионной системы.

Как уточнил секретарь Генерального совета «ЕР» Андрей Турчак, в течение июля состоялось 400 муниципальных обсуждений и 77 региональных площадок, в которых приняли участие более 30 тысяч экспертов, лидеров общественного мнения, представителей профсоюзов и депутатов всех уровней.

«Также весь июль предложения от граждан поступали в том числе и через электронную форму, которая была открыта на сайтах региональных отделений «Единой России». Всего граждане и партийцы направили в адрес ЦИК Партии более 1500 предложений, которые мы рассмотрим 20 августа», – сообщил Турчак.

Предложения регионов будут использованы для подготовки поправок ко второму чтению законопроекта 24 сентября, а так же учета их мнений в позиции фракции «Единой России» на предстоящих парламентских слушаниях в Госдуме 21 августа.

Напомним, законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» был принят в первом чтении 19 июля.

Законопроектом предусмотрено поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. Общий пенсионный возраст предлагается повысить: женщинам - до 63 лет, мужчинам - до 65 лет. При этом предусматривается переходный период с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год. У мужчин переходный период растянется до 2028 года, а у женщин - до 2034 года.

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