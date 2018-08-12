2018-08-12T16:39:54+03:00
Политика

Лавров заявил о готовности России к новой встрече с представителями США

Глава МИД отметил, что Москва никогда не уходила от контактов, в том числе с теми стран, которые проводят явно недружественную политику по отношению к РФ
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России готова встречаться с представителями различных государств, которые совершают недружественную шаги по отношению к Москве.

"Поэтому, если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к тем вопросам, которые, как нам казалось, объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, думаю, такая встреча состоится", - сказал Лавров, говоря о том, актуальна ли тема двусторонней встречи на фоне сообщений о санкциях США.

"По крайней мере и на уровне глав внешнеполитических ведомств мы такие контакты готовы развивать, если конечно же американская сторона будет готова действовать на основе баланса интересов, на основе равноправия и учета позиции друг друга", - подчеркнул министр, передает ТАСС.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на выстраивание конструктивных отношений с США и другими западными странами.

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