Лавров заявил о готовности России к новой встрече с представителями США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России готова встречаться с представителями различных государств, которые совершают недружественную шаги по отношению к Москве.
"Поэтому, если лидеры почувствуют необходимость встретиться и вернуться к тем вопросам, которые, как нам казалось, объединять должны Россию и США, но которые вызывают отторжение у некоторых кругов внутри США, думаю, такая встреча состоится", - сказал Лавров, говоря о том, актуальна ли тема двусторонней встречи на фоне сообщений о санкциях США.
"По крайней мере и на уровне глав внешнеполитических ведомств мы такие контакты готовы развивать, если конечно же американская сторона будет готова действовать на основе баланса интересов, на основе равноправия и учета позиции друг друга", - подчеркнул министр, передает ТАСС.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на выстраивание конструктивных отношений с США и другими западными странами.