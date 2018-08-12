2018-08-12T16:59:07+03:00
Политика

Лавров напомнил, что ОЗХО подтвердила завершение процесса химразоружения России

По словам главы МИД РФ, США просили о переносе даты завершения процесса разоружения «до начала 20-х годов»
Екатерина БОЛГОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила завершение процесса химического разоружения России.

«В рамках ОЗХО мы уже как три года получили подтверждение на основе всех мыслимых инспекций, что процесс химического разоружения Российской Федерации завершён. Примерно в те же сроки, что и мы, то же должны были сделать и Соединённые Штаты», — сказал Лавров, комментируя заявления о новых антироссийских санкциях США в связи с инцидентом в Солсбери.

При этом российский министр отметил, что Соединенные Штаты просили о переносе даты завершения процесса разоружения «до начала 20-х годов».

«Так что, скорее, нужно говорить, что есть проблемы с химическим разоружением у США», — добавил Лавров.

Напомним, 8 августа Госдепартамент США объявил, что власти страны 22 августа введут новые санкции в связи с приписываемым России использованием химического оружия в британском Солсбери.

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