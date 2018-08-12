2018-08-12T17:14:17+03:00
Спорт

В Испании госпитализировали двукратного чемпиона мира по футболу Роналдо

Бразилец был доставлен в больницу из-за пневмонии
Екатерина БОЛГОВА
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Бразильский футболист РоналдоБразильский футболист РоналдоФото: REUTERS
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На испанском острове Ибица госпитализировали двукратного чемпиона мира по футболу Роналдо.

Как сообщает портал Football Italia со ссылкой информацию местных властей, в пятнице вечером 41-летний бразилец был доставлен в больницу. Позже его перевели в частный медицинский центр с диагнозом пневмония. Пока не уточняется, в каком состоянии находится футболист.

Роналдо является чемпионом мира по футболу в составе сборной Бразилии 1994 и 2002 годов. Он также серебряный медалист чемпионата мира 1998 года, обладатель Кубка конфедераций 1997 года, двукратный обладатель Кубка Америки 1997 и 1999 годов. Обладатель приза лучшему игроку "Золотой мяч" 1997 и 2002 годов. Он забил 15 голов на чемпионатах мира и занимает второе место в истории по этому показателю.

За свою футбольную карьеру Роналдо выступал за испанские клубы "Барселона" и "Реал", итальянские "Интер" и "Милан", голландский ПСВ и бразильские "Крузейро" и "Коринтианс". В 2011 году ушел из футбола из-за травм и лишнего веса.

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