2018-08-12T17:35:05+03:00
Звезды

Муж Вайкуле объяснил причины отказа певицы ехать в Крым

На пресс-конференции перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле заявила, что не будет выступать на полуострове, какой бы гонорар ей ни предложили
Екатерина БОЛГОВА
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Латвийская певица Лайма ВайкулеЛатвийская певица Лайма ВайкулеФото: Евгения ГУСЕВА
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Продюсер и муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский объяснил причины отказа певицы Ехать в Крым.

Напомним, накануне на пресс-конференции перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле заявила, что не будет выступать на полуострове, какой бы гонорар ей ни предложили. По словам партнера артистки, она действует согласно закону.

«Если запрещено переходить дорогу на красный свет, она не пойдёт. Если нельзя, она не поедет, а если можно будет — тогда с удовольствием. Мы ничего плохого не сделали и не сделаем... Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку – всех», - сказал Латковский в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Ранее директор Вайкуле Алексей Яковлев заявил, что слова певицы были выдернуты из контекста, «перекручены и раздуты».

На пресс-конференции в Одессе Вайкуле также заявила, что не ностальгирует по временам СССР и рада, что «все это разрушилось».

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