2018-08-12T17:55:29+03:00
Москва

МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре

По данным ведомства, при грозе порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду
Екатерина БОЛГОВА
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МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ПодмосковьеМЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ПодмосковьеФото: Мария ЛЕНЦ
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В воскресенье, 12 августа, в некоторых районах Подмосковья в ближайшее время ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Согласно прогнозу погоды Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час с сохранением до 22:00 12 августа местами в Московской области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Напомним, ранее в Московском метеобюро сообщили «Комсомольской правде», что в конце августа и в сентябре в столице будет тепло. Не ожидается ни резкого похолодания, ни проливных дождей - календарное лето плавно перетечет в бабье.

"Компьютерные модели показывают, что в Москве будет тепло до конца августа. Ни проливных дождей, ни резкого похолодания не ожидается", - сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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