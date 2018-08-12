«А я на Украину не поеду!»: Садальский прокомментировал слова Вайкуле о Крыме

СЕГОДНЯ 18:17 2018-08-12T18:17:47+03:00

Российский актер рассказал, что в Латвии наблюдал «отвратительное отношение к русским», хотя саму латвийскую певицу считает замечательным человеком

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Российский актер Станислав Садальский прокомментировал слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили.

«Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я — на Украину, там русских обижают!» — написал Садальский на своей странице в Instagram.

Он отметил, что не появится на Украине, пока президентом страны является Петр Порошенко. По его словам, в Латвии он столкнулся с таким же "отвратительным отношением к русским", хотя саму певицу назвал замечательным человеком.

Напомним, накануне на пресс-конференции перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле заявила, что не поедет в Крым ни за какие деньги. «Нам запрещено — нам, европейцам», - сказала она. Позже директор певицы Алексей Яковлев заявил, что ее слова были выдернуты из контекста. А муж и продюсер артистки Андрей Латковский пояснил, что она просто соблюдает закон.