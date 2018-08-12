2018-08-12T18:28:12+03:00
Общество

Умер Анатолий Узденский — актер театра «Современник»

Анатолий Узденский умер в Новосибирске, где находился во время отпуска
Екатерина БОЛГОВА
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Актер Анатолий Узденский. Фото: Московский театр "Современник"Актер Анатолий Узденский. Фото: Московский театр "Современник"
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В воскресенье, 12 августа, умер Анатолий Узденский - народный артист России, актер Московского театра «Современник». Как сообщили в пресс-службе театра, он скончался на 67-м году жизни.

«Скончался народный артист России Анатолий Узденский, актёр «Современника», тёплый, яркий, талантливый человек. Ушёл на 67-м году жизни», — говорится в сообщении на сайте театра.

Известно, что Узденский умер в Новосибирске, куда поехал провести отпуск. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце», — отметили в театре.

Прощание и похороны артиста состоятся в столице, о дате и времени будет известно позже.

Анатолий Узденский играл роли во многих спектаклях «Современника» - таких, как "Джентльмен", Шарманка", "Подлинная история М.Готье", "Три товарища", "Три сестры". Он принял участие в более чем пятидесяти фильмов и сериалов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 9 августа умер актер и режиссер, художественный руководитель столичного театра "Практика" Дмитрий Брусникин.

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