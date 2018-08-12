2018-08-12T18:52:20+03:00
Политика

Захарова призвала страны Запада ответить за последствия бомбардировок Югославии

Об этом официальный представитель МИД РФ заявила во время визита в Белград
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западные страны, которые ищут в Сирии следы применения химоружия, до сих пор не ответили за последствия бомбардировок Югославии.

"Мы видим, особенно сейчас, заявления, которые бесконечно делают западные страны в отношении Сирии, беспокоятся о том, что там происходит, постоянно ищут применение там правительством Сирии химического оружия", — отметила Захарова во время визита в Белград.

Она отметила, что Западу нужно прежде всего разбираться с ситуацией в Европе и отвечать за то, "что они натворили".

В воскресенье, 12 августа, Захарова провела встречу с первым вице-премьером и главой МИД Сербии Ивицей Дачичем в Белграде, передает РИА Новости.

Напомним, ранее дипломат заявила, что жители Сербии должны получать компенсацию за бомбардировки в 1999 году, так как подобные компенсации уже получают военнослужащие НАТО.

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