2018-08-12T19:18:48+03:00
Происшествия

В интернете появилось видео убийства чемпиона Узбекистана по ММА

Камеры видеонаблюдения сняли, как на Джамшида Кенжаева и его друга напали сразу около десяти человек [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Чемпион Узбекистана по ММА Джамшид КенжаевЧемпион Узбекистана по ММА Джамшид КенжаевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В интернете появилось видео убийства чемпиона Узбекистана по ММА Джамшида Кенжаева. Камеры видеонаблюдения сняли происшествие в ночном клубе "Аурум 898" в Ташкенте.

На Кенжаева и его друга напали сразу около 10 человек. Между нами начался конфликт, который затем перешел в драку. Чемпиона по ММА и его друга повалили на землю, а потом начали бить - ногами, битами и стулом. Затем на кадрах видно, как один из участников драки выхватил нож у Кенжаева и нанес ему несколько ударов в грудь.

Инцидент произошел в ночь на 9 августа. 25-летнего Джамшида Кенжаева убили его же ножом сотрудники охраны ночного клуба в столице Узбекситана. По данным СМИ, конфликт между мужчинами начался на почве того, что чемпиона хотел пронести в заведение оружие, а охрана ему это запрещала.

Камеры сняли момент убийства чемпиона Узбекистана по ММА.

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