2018-08-12T19:48:23+03:00
В мире

Трамп поддержал планы байкеров бойкотировать Harley-Davidson

Бойкот компании Harley-Davidson вызван тем, что она выводит часть производства из США
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп поддержал планы американских байкеров объявить бойкот компании Harley-Davidson, из-за того, что она выводит часть производства за пределы страны.

"Многие владельцы Harley-Davidson планируют объявить компании бойкот, если та переместит свое производство за границу. Прекрасно! Есть множество других компаний, включая конкурентов Harleyе", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 12 августа.

Ранее компания Harley-Davidson заявила о планах вывести часть своего производства за пределы США из-за пошлин Евросоюза. 22 июня Еврокомиссия ввела в действие увеличенные пошлины в 25% на некоторые американские товары, среди которых мотоциклы Harley-Davidson. Мера была принята в ответ на новые пошлины США на ввоз стальной и алюминиевой продукции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Причина смерти Анатолия Узденского: актер «Современника»умер из-за проблем с сердцем
В интернете появилось видео убийства чемпиона Узбекистана по ММА
Захарова призвала страны Запада ответить за последствия бомбардировок Югославии
Умер Анатолий Узденский — актер театра «Современник»
«А я на Украину не поеду!»: Садальский прокомментировал слова Вайкуле о Крыме
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре
Муж Вайкуле объяснил причины отказа певицы ехать в Крым
В Испании госпитализировали двукратного чемпиона мира по футболу Роналдо
Лавров напомнил, что ОЗХО подтвердила завершение процесса химразоружения России
На стройке во Франции нашли бомбу времен Второй мировой войны
Лавров заявил о готовности России к новой встрече с представителями США
«Единая Россия» проведет Совместное заседание Генерального совета Партии и Совета руководителей фракций 20 августа
Новая работа Бэнкси пропала менее чем через сутки после появления на улице