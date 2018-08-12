Трамп поддержал планы байкеров бойкотировать Harley-Davidson

СЕГОДНЯ 19:48 2018-08-12T19:48:23+03:00

Бойкот компании Harley-Davidson вызван тем, что она выводит часть производства из США

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Президент США Дональд Трамп поддержал планы американских байкеров объявить бойкот компании Harley-Davidson, из-за того, что она выводит часть производства за пределы страны.

"Многие владельцы Harley-Davidson планируют объявить компании бойкот, если та переместит свое производство за границу. Прекрасно! Есть множество других компаний, включая конкурентов Harleyе", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 12 августа.

Ранее компания Harley-Davidson заявила о планах вывести часть своего производства за пределы США из-за пошлин Евросоюза. 22 июня Еврокомиссия ввела в действие увеличенные пошлины в 25% на некоторые американские товары, среди которых мотоциклы Harley-Davidson. Мера была принята в ответ на новые пошлины США на ввоз стальной и алюминиевой продукции.