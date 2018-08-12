Причина смерти Анатолия Узденского: актер «Современника»умер из-за проблем с сердцем

СЕГОДНЯ 19:56 2018-08-12T19:56:48+03:00

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Стала известна причина смерти Анатолия Узденского - народного артиста России, актера московского театра «Современник». По словам источника в театре, 66-летний артист скончался от проблем с сердечно-сосудистой системой.

О дате прощания и похорон Анатолия Узденского будет известно позже, передает ФАН.

Напомним, ранее в воскресенье стало известно о смерти актера театра «Современник» Анатолия Узденского. На сайте театра «Современник» сообщалось, что актер скончался в Новосибирске, куда поехал в отпуск.

«Скончался народный артист России Анатолий Узденский, актёр «Современника», тёплый, яркий, талантливый человек. Ушёл на 67-м году жизни», — говорилось в сообщении театра.

Анатолий Узденский запомнился своими яркими образами в постановках «Современника» "Джентльмен", Шарманка", "Подлинная история М.Готье", "Три товарища", "Три сестры". Он сыграл в более чем пятидесяти фильмов и сериалов.