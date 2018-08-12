Эрдоган пообещал ответные меры после повышения США пошлин на сталь и алюминий

СЕГОДНЯ 20:32 2018-08-12T20:33:36+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет меры в ответ на решение США повысить пошлины на сталь и алюминий.

"То, чего не удалось добиться при помощи провокаций и переворота, теперь они пытаются осуществить финансами, это называется экономическая война. Мы поняли вашу игру и будем принимать меры", - сказал Эрдоган во время выступления в городе Трабзон/

Он отметил, что Турция собирается обратиться к новым альянсам и рынкам.

"Таким образом дадим ответ тем, кто объявил всему миру торговую войну. Они повышают пошлины на сталь и алюминий, но такое невозможно в рамках Всемирной торговой организации", - добавил турецкий лидер.

По его словам, Вашингтон готов пожертвовать отношениями с 81-миллионой Турцией «ради пастора, который связан с террористической организацией», передает телеканал A Haber.

Напомним, отношения Турции и США испортились из-за ареста турецкой полицией американского пастора Эндрю Брансона. Кроме того, президент США Дональд Трамп объявил об удвоении пошлин на сталь и алюминий для Турции.