2018-08-12T20:33:36+03:00
В мире

Эрдоган пообещал ответные меры после повышения США пошлин на сталь и алюминий

Президент Турции планирует обратиться к новым альянсам и рынкам
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара примет меры в ответ на решение США повысить пошлины на сталь и алюминий.

"То, чего не удалось добиться при помощи провокаций и переворота, теперь они пытаются осуществить финансами, это называется экономическая война. Мы поняли вашу игру и будем принимать меры", - сказал Эрдоган во время выступления в городе Трабзон/

Он отметил, что Турция собирается обратиться к новым альянсам и рынкам.

"Таким образом дадим ответ тем, кто объявил всему миру торговую войну. Они повышают пошлины на сталь и алюминий, но такое невозможно в рамках Всемирной торговой организации", - добавил турецкий лидер.

По его словам, Вашингтон готов пожертвовать отношениями с 81-миллионой Турцией «ради пастора, который связан с террористической организацией», передает телеканал A Haber.

Напомним, отношения Турции и США испортились из-за ареста турецкой полицией американского пастора Эндрю Брансона. Кроме того, президент США Дональд Трамп объявил об удвоении пошлин на сталь и алюминий для Турции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рогозин встретится с главой NASA в октябре на Байконуре
Путин и Назарбаев обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ
Американский посол призвал Лондон поддержать Вашингтон в оказании давления на Тегеран
Причина смерти Анатолия Узденского: актер «Современника»умер из-за проблем с сердцем
Трамп поддержал планы байкеров бойкотировать Harley-Davidson
В интернете появилось видео убийства чемпиона Узбекистана по ММА
Захарова призвала страны Запада ответить за последствия бомбардировок Югославии
Умер Анатолий Узденский — актер театра «Современник»
«А я на Украину не поеду!»: Садальский прокомментировал слова Вайкуле о Крыме
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре
Муж Вайкуле объяснил причины отказа певицы ехать в Крым
В Испании госпитализировали двукратного чемпиона мира по футболу Роналдо
Лавров напомнил, что ОЗХО подтвердила завершение процесса химразоружения России
На стройке во Франции нашли бомбу времен Второй мировой войны
Лавров заявил о готовности России к новой встрече с представителями США
«Единая Россия» проведет Совместное заседание Генерального совета Партии и Совета руководителей фракций 20 августа
Новая работа Бэнкси пропала менее чем через сутки после появления на улице