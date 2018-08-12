2018-08-12T20:47:32+03:00
В мире

Американский посол призвал Лондон поддержать Вашингтон в оказании давления на Тегеран

Дипломат Роберт Вуд Джонсон обвинил власти Ирана в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в финансировании терроризма
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд ТрампПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский посол в Великобритании Роберт Вуд Джонсон призвал британские власти поддержать США в оказании давления на Иран.

"Мы просим глобально ориентированную Великобританию использовать свое значительное дипломатическое могущество и влияние и присоединиться к нам в связи с тем, что мы стоим во главе международных усилий, направленных на достижение действительно всеобъемлющего соглашения", - заявил посол в своей статье в газете The Sunday Telegraph.

Он отметил, что США и Великобритания смогут «помочь достичь мира и процветания в Иране, что желает увидеть весь мир».

По словам дипломата, американский президент Дональд Трамп "не делает секрета из своей глубокой и давней обеспокоенности в отношении Ирана", так как "под угрозой находятся не только безопасность и благополучие иранского народа".

Также Джонсон обвинил власти Ирана в дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в финансировании терроризма.

Он также напомнил, что три месяца назад Трамп заявил о прекращении участия США в ядерном соглашении с Ираном от 2015 года.

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