Путин и Назарбаев обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ

СЕГОДНЯ 21:00 2018-08-12T21:00:26+03:00

Генсек Организации договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров ранее был освобожден судом в Ереване под залог

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях пятого каспийского саммита в Актау. На встрече был поднят вопрос о ситуации вокруг генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова.

"Из всех тем, которые надо обсудить, это вопрос генсека ОДКБ, который стал для нас проблемой", — сказал Назарбаев.

В ответ российский лидер отметил, что проблемыне вопросы есть и в рамках ОДКБ, и в рамках ЕврАзЭс.

"Что касается более широких отношений, в рамках ОДКБ, в рамках ЕврАзЭс, здесь очень большая повестка дня, большие программы, есть и вопросы проблемного характера, как те, о которых вы сейчас сказали", - сказал Путин, передает РИА Новости.

Напомним, 26 июля бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявили обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. По этому делу обвинения были предъявлены также экс-министру обороны Армении Микаелу Арутюняну, который был объявлен в розыск, и служившему в 2008 году в Вооруженных силах Армении Юрию Хачатурову. 28 июля он был освобожден судом под залог.