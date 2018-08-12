2018-08-12T21:36:15+03:00
Политика

Заместитель украинского министра заявил об угрозе потери Киевом государственности

По мнению Георгия Тука, российское присутствие в Азовском море грозит Украине потерей портов в Черном и Азовском морях
Екатерина БОЛГОВА
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В Киеве заявили о риске потери Украиной государственностиВ Киеве заявили о риске потери Украиной государственностиФото: REUTERS
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Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил об угрозе потери Украиной государственность. По его словам, присутствие России в Азовском море грозит Украине потерей портов в Черном и Азовском морях.

"Я не вижу реального пути, каким образом мы своими силами можем справиться с этой ситуацией. Потому что чисто военного пути я не вижу", — сказал Тука в интервью порталу "Апостроф".

По его словам, украинская сторона может потерять не только Черное и Азовское моря, но и свою государственность.

"У нас есть реальная угроза потерять государственность, и не обязательно военным путем. Достаточно Рабиновичу и Мураеву, Бойко и остальной этой пятой колонне провести большинство в парламент — и все, каюк, Украины нет, а есть "Малороссийская губерния", — добавил замминистра.

Напомним, ранее Украина заявила о досмотре российской стороной 93 судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив. Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль позже отметила, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов.

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