В Канаде на авиашоу упал самолет с пассажирами

СЕГОДНЯ 22:19 2018-08-12T22:19:41+03:00

В Канаде самолет с пассажирами упал во время авиашоу. Фото: Penny Daflos/Twitter

На борту воздушного судна находились пять человек, все они получили различные травмы

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В канадском городе Эбботсфорд произошел инцидент во время авиашоу.

Как сообщает телеканал CTV со ссылкой на рассказы свидетелей, биплан 1930-х годов выпуска потерял управление и рухнул на поле. Это произошло в субботу, 11 августа. Один из очевидцев происшествия заявил, что воздушное судно качало из стороны в сторону. После этого крыло самолета коснулось земли.

В результате случившегося пострадали пять человек, находившиеся на борту воздушного судна. Все они получили различные травмы. Медики оценивают состояние двоих из них как тяжелое.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 августа в канадской провинции Британская Колумбия гидросамолет упал в озеро Тайотон. В результате один человек погиб, еще один пропал без вести. Всего на борту находились три человека. 20-летнего пилота смогли спасти местные жители.