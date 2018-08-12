2018-08-12T22:34:11+03:00
Звезды

«На латышском нет ни одной узнаваемой песни»: Запашный прокомментировал заявление Вайкуле о Крыме и СССР

Ранее латвийская певица заявила, что никогда не поедет в Крым, а также призналась в нелюбви к Советскому союзу
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Дрессировщик Эдгар ЗапашныйДрессировщик Эдгар ЗапашныйФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал высказывание латвийской певицы Лаймы Вайкуле о Крыме и СССР. Ранее на пресс-конференции перед концертом в Одессе артистка заявила, что никогда не поедет в Крым, а также призналась в нелюбви к Советскому союзу.

"Дорогая вы "наша" Лайма. Если бы не Советский Союз, то вы бы никогда так прекрасно не пели на русском языке, который на протяжении всей вашей карьеры поил и кормил вас, так как на родном латышском у вас до сих пор нет ни одной узнаваемой песни!" — написал Запашный на своей странице в Instagram.

Он также напомнил, что Вайкуле не отказалась от звания заслуженной артистки Латвийской ССР. Обращаясь к певице, он опубликовал хэштеги #ненесичушь и #стыдно. И напомнил, что Крым является частью России.

"Без особого к вам уважения: дважды занесенный в список "Миротворца" Эдгард Запашный, человек, который до сих пор во всех анкетах пишет, что родился в СССР!" — подытожил артист.

Напомним, Крым стал частью России по итогам референдума, который прошел после госпереворота на Украине в 2014 году. Подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя поддержали воссоединение с Россией.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Аляске
В Канаде на авиашоу упал самолет с пассажирами
National Interest: США готовятся к битве с Россией в Северной Атлантике
В Италии медсестра оставила своей больнице наследство в 600 тысяч евро
Заместитель украинского министра заявил об угрозе потери Киевом государственности
Рогозин встретится с главой NASA в октябре на Байконуре
Путин и Назарбаев обсудили ситуацию вокруг генсека ОДКБ
Американский посол призвал Лондон поддержать Вашингтон в оказании давления на Тегеран
Эрдоган пообещал ответные меры после повышения США пошлин на сталь и алюминий
Причина смерти Анатолия Узденского: актер «Современника» умер из-за проблем с сердцем
Трамп поддержал планы байкеров бойкотировать Harley-Davidson
В интернете появилось видео убийства чемпиона Узбекистана по ММА
Захарова призвала страны Запада ответить за последствия бомбардировок Югославии
Умер Анатолий Узденский — актер театра «Современник»
«А я на Украину не поеду!»: Садальский прокомментировал слова Вайкуле о Крыме
МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и сильном ветре
Муж Вайкуле объяснил причины отказа певицы ехать в Крым
В Испании госпитализировали двукратного чемпиона мира по футболу Роналдо
Лавров напомнил, что ОЗХО подтвердила завершение процесса химразоружения России
На стройке во Франции нашли бомбу времен Второй мировой войны
Лавров заявил о готовности России к новой встрече с представителями США
«Единая Россия» проведет Совместное заседание Генерального совета Партии и Совета руководителей фракций 20 августа
Новая работа Бэнкси пропала менее чем через сутки после появления на улице