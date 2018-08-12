«На латышском нет ни одной узнаваемой песни»: Запашный прокомментировал заявление Вайкуле о Крыме и СССР

СЕГОДНЯ 22:34 2018-08-12T22:34:11+03:00

Ранее латвийская певица заявила, что никогда не поедет в Крым, а также призналась в нелюбви к Советскому союзу

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Дрессировщик Эдгард Запашный прокомментировал высказывание латвийской певицы Лаймы Вайкуле о Крыме и СССР. Ранее на пресс-конференции перед концертом в Одессе артистка заявила, что никогда не поедет в Крым, а также призналась в нелюбви к Советскому союзу.

"Дорогая вы "наша" Лайма. Если бы не Советский Союз, то вы бы никогда так прекрасно не пели на русском языке, который на протяжении всей вашей карьеры поил и кормил вас, так как на родном латышском у вас до сих пор нет ни одной узнаваемой песни!" — написал Запашный на своей странице в Instagram.

Он также напомнил, что Вайкуле не отказалась от звания заслуженной артистки Латвийской ССР. Обращаясь к певице, он опубликовал хэштеги #ненесичушь и #стыдно. И напомнил, что Крым является частью России.

"Без особого к вам уважения: дважды занесенный в список "Миротворца" Эдгард Запашный, человек, который до сих пор во всех анкетах пишет, что родился в СССР!" — подытожил артист.

Напомним, Крым стал частью России по итогам референдума, который прошел после госпереворота на Украине в 2014 году. Подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя поддержали воссоединение с Россией.