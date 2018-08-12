2018-08-12T23:51:34+03:00
Политика

В Сирии обстреляли позиции правительственной армии и гражданские объекты

Российские военные сообщили о нарушениях перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований
Юлия ДИВЕЕВА
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В Сирии боевики продолжают обстреливать позиции армии правительстваВ Сирии боевики продолжают обстреливать позиции армии правительстваФото: REUTERS
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За прошедшие сутки в Сирии несколько раз обстреляли позиции армии Дамаска. Об этом сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в САР Алексей Цыганков.

По его данным, атаки были зафиксированы в провинциях Латакия и Хама. Позиции правительственных сил подверглись обстрелам в населенных пунктах Бейт-Смайра, Сафсара, Кинсибба, Мамухия, Нахшебба, Хамрат, Сальма, Шиллиф и Кабух. Также перемирие было нарушено в районе ТЭЦ населенного пункта Махарда, у горы Телль-Баззам.

Кроме того в районе Халидея четыре раза были атакованы позиции батальона охраны научно-исследовательского центра, а в городе Алеппо - позиции правительственных войск в районах Халаса, Маканис-Эд-Дувайри и жилом квартале Хайи-Эль-Халидия., передает РИА Новости.

Все эти нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований фиксируются, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, отметил Цыганков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 августа, боевики в очередной раз запустили два беспилотника в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии, оба цели не достигли – их сбили наши военные.

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