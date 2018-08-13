США ищут возможности отказаться от использования российских ракетных двигателей

СЕГОДНЯ 00:43 2018-08-13T00:43:58+03:00

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Соединенные Штаты активно ищут пути, чтобы отказаться от использования российских ракетных двигателей РФ-180 в американских ракетах. Об этом сообщил директор NASA Джим Брайденстайн.

Так глава американского космического агентства прокомментировал заявление российского сенатора Сергея Рябухина о том, что Россия может сократить поставки российских ракетных силовых установок, которые применяются компанией United Launch Alliance в строительстве первой ступени ракеты-носителя Atlas V.

При этом, что взаимодействие США с Россией в космосе находится на особом счету и диалог между странами в этой сфере продолжается, несмотря на общее ухудшение отношений, подчеркнул Брайденстайн в интервью телерадиокомпании C-SPAN.

Глава NASA отметил, что для его агентство надеется сохранить партнерские отношения с российской стороной. Он также подтвердил, что намерен провести переговоры с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным.

Ранее сайт "КП" сообщал, что эта встреча состоится в Казахстане на космодроме Байконур в октябре 2018 года.

Напомним, в 1997 году США и РФ заключили соглашение о поставках 101 двигателя РД-180 почти на миллиард долларов. Два года назад американский конгресс ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отложил его до 2022-го. После этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительные двигатели.